غرق 15 مهاجرا قرب الساحل الليبي.. ومصري يروي المأساة

وذكر الناجي الذي لم تذكر الوكالة اسمه: “كنا 25 مهاجرا في القارب. أبحرنا من صبراتة (بلدة في غرب ليبيا) وبقينا في البحر 12 يوما دون طعام أو ماء”، وأضاف: “مات 15 شخصا”.

وقال المتحدث باسم قوات أمن مصراتة العقيد هشام الدويني، إن زورقا خشبيا عثر عليه قبالة المدينة الساحلية الليبية وعلى متنه جثتان، مضيفا أن نحو 12 جثة أخرى وجدت في البحر.

وتابع أنه تم إنقاذ 10 مهاجرين من الزورق، الذي انجرف في البحر لأيام دون غذاء أو ماء.

ومنذ اندلاع الأزمة الليبية في عام 2011، حولت الفوضى البلاد إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سعيا للوصول إلى أوروبا.

وحد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير من الأعداد، لكن المهاجرين مازالوا يحاولون خوض الرحلة الخطرة باتجاه الشمال.

ويلقى كثير من المهاجرين حتفهم في حوادث غرق زوارق مطاطية غير آمنة، تحمل عددا أكبر من حمولتها، انطلاقا من ليبيا.

ووفقا للمنظمة غرق 1277 مهاجرا الهجرة بالبحر المتوسط هذا العام حتى الآن، مقارنة مع 2786 في نفس الفترة من العام الماضي.

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