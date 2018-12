«الشراكة بين القطاع العام والخاص».. عنوان لورشة عمل في زليتن

المتوسط:

خلال ورشة عمل «الشراكة بين القطاع العام والخاص.. ودورها في الاقتصاد الوطني»، التي عقدت بمكتب غرفة التجارة والصناعة في زليتن، طالبَ المُشاركون بضرورة تمكين المستثمرين الليبيين والأجانب، من المشاركة في المشاريع الحكومية.

كما طالبوا بإعادة صياغة التشريعات للعقود المتعلقة بهذه المشاريع.

ونظمت هذه الورشة، بالتعاون مع كلية الإقتصاد بجامعة المرقب، والجامعة الأسمرية، حيثُ تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار، بحسب أحد المشاركين.

