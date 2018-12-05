الشاطر يعلق على الأوضاع الحالية التي يشهدها قطاع النقل الجوي والمطارات

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر اليوم الأربعاء على الأوضاع الحالية التي يشهدها قطاع النقل الجوي والمطارات في كافة أنحاء البلاد.

الشاطر قال بحسب تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” “إن معظم المدن اصبح لديها مطارات دولية والعاصمة فيها مطار يتعرض احياناً للقصف بالسلاح وأخرى بالإضراب ومطار آخر معطل والرئاسي يهبط في مطارات عواصم الدول الأخرى الا مطار عاصمته”.

وتسائل عضو مجلس الدولة عن المشلكة المسببة لذلك وما موقف وزارة المواصلات بحكومة الوفاق أمام كل ما يحدث.

يشار إلى ان قطاع النقل الجوي قد أعلن يوم أمس الثلاثاء بأنه سيدخل في إضراب شامل يوم 9 ديسمبر الجاري ، محذراً مصلحة الطيران ووزارة المواصلات من تسيير اي رحلات جوية بعد هذا التاريخ وحملهم مسؤولية أي كارثة جوية تحدث.

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