«تأمين البعثات الدبلوماسية» في ليبيا محور اجتماع مدير الإدارة العامة وسفير الاتحاد الأوروبي

أكد مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية العميد، وسام بن جامع، أنَّ وزارة الداخلية وضعت ترتيبات وخُطة أمنية لحماية المقار والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، وذلك بإشراف الإدارة وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وجاء ذلك خلال لقاء مدير الإدارة العامة لسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ألن بوجيا صباح اليوم الأربعاء، بمقر الإدارة بطرابلس والوفد المرافق له.

وأكد عميد بن جامع، خلال هذا اللقاء، أن من مهام الإدارة هي تأمين كافة المقار والبعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا وحمايتها، وأشار أيضاً إلى أن الوضع الأمني يشهد تحسنًا ملحوظًا، ما يخلق أجواء ملائمة لعمل البعثات الدبلوماسية واستئناف عملها من داخل الأراضي الليبية.

