القبض على طفلين قاموا بسرقة 32 ألف دينار في مدينة اجدابيا

ليبيا – ألقى قسم البحث الجنائي اجدابيا القبض على طفلين لا تتجاوز أعمارهم الـ12 عاماً بعد سرقتهم مبلغاً مالياً ، قدره (32) ألف دينار من أحد المواطنين بالمدينة .

رئيس وحدة التحقيق بالقسم، الرائد فتحي السعيطي أوضح بحسب المكتب الاعلامي لمديرية أمن اجدابيا أن مواطناً يدعي أ.م.ع حضر إليهم وأبلغ عن شكواه ضد مجهول قام بسرقة مبلغ مالي قدره 32 ألف دينار ليبي من داخل منزله في المدينة.

وأضاف السعيطي، أنه بعد مرور أسبوع من البحث والتحري تم القبض على المتهمين وهم طفلان، بالصف السابع، الاول يدعى أ.ب.ح، والثاني يدعي م.ع.ج، موضحًا أنه بعد عملية الضبط تم إحضار 9 آلاف دينار من المبلغ المسروق وباقي المبلغ تم التصرف فيه حيث اعترف المتهمان خلال التحقيقات بأنهما وزعا المبلغ على بعض أصدقائهما واشتريا سلاحًا ناريًّا.

وأشار السعيطي، إلى أنه بعد الاعتراف بأسماء الأشخاص الذين تقاسموا معهما المبلغ المالي المسروق جرى إحضارهم وعددهم 7 أشخاص ، وجميعهم صغار السن ما عدا اثنين، مؤكدًا إحالتهم إلى النيابة العامة أجدابيا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاههم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية