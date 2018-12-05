سوء الأحوال الجوية ببنغازي يوقف مطار بنينا

أعلنت إدارة مطار بنينا تعليق الرحلات مؤقتا بسبب دخول مياه الأمطار لصالات الركاب، وانهيار أحد الأودية المحيطة بالمطار.

وتسببت مياه الأمطار الغزيرة في منطقة بنينا بأضرار مادية وإخلاء بعض المنازل في أحياء المنطقة.

هذا وأخلى جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة بنغازي العائلات العالقة في مخيم تاورغاء وبوصنيب بعد تلقيه العديد من البلاغات من قبلهم نتيجة السيول التي تحركت بسبب ارتفاع منسوب المياه في الأودية القريبة منهم.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة المؤقتة منح عطلة رسمية بكافة الدوائر الحكومية ليومي الأربعاء والخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

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