أمريكا تؤكد دعمها لخطة سلامة وتدعو لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعم بلاده للمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة وخطته لحل الأزمة الليبية، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نوايرت في بيان له.

وأكد بومبيو خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في بروكسل دعم توجه البعثة لعقد الملتقى الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام القادم، وتنظيم الانتخابات في ربيع العام المقبل.

هذا واتفق الجانبان على أهمية قيام حكومة الوفاق الوطني بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط، إلى جانب التزامهما المشترك في مكافحة الإرهاب.

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