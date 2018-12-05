تذليل الصعوبات أمام حراس الأهداف الحيوية

دعا مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد فتح الله، أعضاء مكتب حراسة الأهداف الحيوية بالإدارة، إلى رفع أقصى درجات التأهب والاستعداد، بين منتسبي المكتب.

وفي اجتماع عقده مع رئيس وأعضاء المكتب صباح اليوم بطرابلس شدد فتح الله على الالتزام بالضبط والربط وأخذ الحيطة والحذر والانتباه، خلال أداء المهام المناطة بمنتسبي المكتب.

كما أكد فتح الله على ضرورة التقيد بالزي الرسمي بشكله المتكامل والصحي بما يحفظ لرجال الأمن هيبتهم وينعكس إيجاباً على كل المؤسسات الأمنية ووزارة الداخلية التابعة لها، لافتا إلى أن مكتب حراسة الأهداف الحيوية يعد عمودا فقرياً لإدارة الأمن المركزي بشكل عام.

كما ناقش فتح الله مع الحضور العراقيل التي تواجه منتسبي المكتب وتقف حائلاً أمام تأديتهم واجباتهم بالشكل المطلوب والفعال، وتباحث المجتمعون حول الحلول الجذرية التي يمكن اتخاذها حيال الصعوبات التي تقوّض سير العمل بالمكتب.

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