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حماية البعثات الدبلوماسية تؤكد وضع خطة لحماية المقار والسفارات الدبلوماسية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أكد مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية وسام بن جامع الأربعاء، إن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية لحماية المقار والسفارات الدبلوماسية بإشراف الإدارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الوزارة.

وأضاف بن جامع خلال لقائه مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا “ألن لوجيا” أن الوضع الأمني يشهد تحسنا ملحوظا، الأمر الذي خلق أجواء ملائمة؛ لتستأنف البعثات الدبلوماسية عملها على الأراضي الليبية.

يشار أن عدة بعثات دبلوماسية أبدت رغبتها في الآونة الاخيرة في استئناف عملها من العاصمة طرابلس بعد تحسن الوضع الأمني فيها.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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