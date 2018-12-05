حماية البعثات الدبلوماسية تؤكد وضع خطة لحماية المقار والسفارات الدبلوماسية

أكد مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية وسام بن جامع الأربعاء، إن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية لحماية المقار والسفارات الدبلوماسية بإشراف الإدارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الوزارة.

وأضاف بن جامع خلال لقائه مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا “ألن لوجيا” أن الوضع الأمني يشهد تحسنا ملحوظا، الأمر الذي خلق أجواء ملائمة؛ لتستأنف البعثات الدبلوماسية عملها على الأراضي الليبية.

يشار أن عدة بعثات دبلوماسية أبدت رغبتها في الآونة الاخيرة في استئناف عملها من العاصمة طرابلس بعد تحسن الوضع الأمني فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية