بيونغ يانغ تخاطب ترامب مستشهدة بالقذافي: الله لا يساعد من لا يساعد نفسه!

نشرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية تقريرا مطولا بعنوان “استخلاص العبر من تجربة ليبيا”، أرفقته بصورة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ردت من خلاله على رسالة من ترامب.

وشدد تقرير وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية على أن مجريات الأمور وخلاصة ما شهده العالم في ليبيا منذ أكثر من عقد من الزمن، برهان ساطع على أن التراجع من دون ضمانات وتحت مسمى حسن النوايا، هو قرار في قمة الغباء، وذلك لأن الرب لا يساعد من لا يساعدوا أنفسهم.

وجاء في رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعث بها إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، أنه سيلبي مطالبه بعد أن يتم نزع سلاحه النووي.

وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوعود في شهر مايو الماضي، أثناء التحضير لعقد قمة سنغافورة مع كيم جونغ أون في 12 يونيو الماضي، وقال فيها إنه سيعطي كيم ضمانات ببقائه في السلطة إذا تخلى عن برنامجه النووي.

وقال ترامب في معرض تشجيعه حينها زعيم كوريا الشمالية للمجيء إلى سنغافورة، إن كيم سيحصل في حال نجاح القمة على “ضمانات قوية جدا. سيكون في بلاده وسيقودها. وستكون بلاده غنية جدا”.

وفي نفس الوقت، وجه الرئيس الأمريكي تحذيرا لكيم جونغ أون، بأنه سيواجه مصير الزعيم الليبي معمر القذافي، إذا فشلت الدبلوماسية في نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية.

يذكر أن الزعيم الليبي معمر القذافي كان تخلى تماما للولايات المتحدة عن برنامج بلاده النووي في عام 2003، وأرسل جميع الوثائق السرية الخاصة بهذا المشروع إلى واشنطن، كما تخلى تماما عن برنامج بلاده الكيميائي والصاروخي، ومع كل ذلك تدخل حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة في أحداث هذا البلد مطلع عام 2011، وأسهم في الإطاحة بالقذافي وفي قتله في نهاية المطاف بطريقة وحشية.

المصدر: روسيا اليوم