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بيونغ يانغ تخاطب ترامب مستشهدة بالقذافي: الله لا يساعد من لا يساعد نفسه!

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / روسيا اليوم
روسيا اليوم
مصدر الخبر / روسيا اليوم

نشرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية تقريرا مطولا بعنوان “استخلاص العبر من تجربة ليبيا”، أرفقته بصورة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ردت من خلاله على رسالة من ترامب.

وشدد تقرير وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية على أن مجريات الأمور وخلاصة ما شهده العالم في ليبيا منذ أكثر من عقد من الزمن، برهان ساطع على أن التراجع من دون ضمانات وتحت مسمى حسن النوايا، هو قرار في قمة الغباء، وذلك لأن الرب لا يساعد من لا يساعدوا أنفسهم.

وجاء في رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعث بها إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، أنه سيلبي مطالبه بعد أن يتم نزع سلاحه النووي.

وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوعود في شهر مايو الماضي، أثناء التحضير لعقد قمة سنغافورة مع كيم جونغ أون في 12 يونيو الماضي، وقال فيها إنه سيعطي كيم ضمانات ببقائه في السلطة إذا تخلى عن برنامجه النووي.

وقال ترامب في معرض تشجيعه حينها زعيم كوريا الشمالية للمجيء إلى سنغافورة، إن كيم سيحصل في حال نجاح القمة على “ضمانات قوية جدا. سيكون في بلاده وسيقودها. وستكون بلاده غنية جدا”.

وفي نفس الوقت، وجه الرئيس الأمريكي تحذيرا لكيم جونغ أون، بأنه سيواجه مصير الزعيم الليبي معمر القذافي، إذا فشلت الدبلوماسية في نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية.

يذكر أن الزعيم الليبي معمر القذافي كان تخلى تماما للولايات المتحدة عن برنامج بلاده النووي في عام 2003، وأرسل جميع الوثائق السرية الخاصة بهذا المشروع إلى واشنطن، كما تخلى تماما عن برنامج بلاده الكيميائي والصاروخي، ومع كل ذلك تدخل حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة في أحداث هذا البلد مطلع عام 2011، وأسهم في الإطاحة بالقذافي وفي قتله في نهاية المطاف بطريقة وحشية.

المصدر: روسيا اليوم

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روسيا اليوم

روسيا اليوم

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تعليق

  • hjk
    دائما نقول لكم ونكرر
    لا نريد لا ناضوري ولا بوخمادة ولاسراج وباشاغا ولا الصور ولا بلعيدالشيخي ولا فرج اقعيم ولا البرعصي ولاغيرهم فكلهم جنود عند المشير لا ردع لا تاجوري لا غيرة
    نبو المشير فقط لا اعريبي ولارفادي لا السموعي لا عبدالله ناكر
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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