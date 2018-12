المتوسط:

عقدت وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بشبكة الحزبيات، لبحث جملة القضايا المُتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وخلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تمَّ التأكيد على دعم المرأة، لتولي المناصب السيادية، ومناقشة العوائق التي تحول دون ذلك.

