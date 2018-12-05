في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة الوفاق يقف على الأهمال الكبير داخل مستشفى طرابلس المركزي

ليبيا – حمّل وكيل وزارة الصحة بحكومة الزفاق محمد هيثم إدارة مستشفى طرابلس المركزي مسؤولية سوء الخدمات التي يقدمها قسم الإسعاف بالمستشفى، مؤكداً أن الوزارة ستشكل لجنة للإشراف المباشر على تسيير القسم بعد إحالة “المخالفين” للتحقيق.

وكيل الوزارة أكد بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق على أنه سيتم إتخاذ جملة من الإجراءات حيال الإهمال الكبير الذي لاحظه خلال زيارته المفاجئة للقسم حيث توجه إلى المستشفى فور عودته إلى ليبيا من زيارة رسمية أجراها إلى الأردن برفقة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأوضح هيثم أن إجراءات أخرى وصفها بـ”الحازمة والإستثنائية” في طريقها إلى التنفيذ وستطال كل مرافق الخدمات الصحية العامة، منوهاً إلى أنه سيتم إحالة عدد كبير من الموجودين داخل القسم لعدد من المصحات الخاصة نظراً لسوء أحوالهم الصحية فيما سيحال البعض الآخر إلى تونس لتعذر علاجهم بالداخل.

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كما شدد على أنه قد أصدر تعليمات عاجلة لتشكيل لجنة أزمة تضم في عضويتها إدارات من الوزارة تشمل (القانونية والتفتيش والمتابعة والمشروعات والشؤون الطبية) إلى جانب إدارة المستشفى لتتولى مهمة فصل القسم إدارياً والنظر في آداء إدارة المستشفى واستحداث قسم صيانة خاص بأقسام الحوادث وتخصيص عهدة مالية خاصة بالصيانة الدورية اليومية إلى جانب الإشراف على تسيير القسم إلى حين استعادة القدرة السريرية له.

وستتولى اللجنة تنفيذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وفق التشريعات النافذة بما يضمن تنفيذ كل الإجراءات، كاشفاً عن إجراء أعمال صيانة جذرية وشاملة بقسم الإسعاف في مستشفى طرابلس المركزي على أن يتم افتتاح القسم بتجهيزات كاملة وحديثة خلال أيام قليلة.