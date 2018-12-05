بوشناف يطلع الثني على نتائج الزيارة التي أجراها مؤخراً لبلدية تازربو

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني سير عمل وزارة الداخلية والأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد خاصة في تازربو وذلك خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

بوشناف أطلع الثني وفقاً للموقع الرسمي للحكومة على نتائج الزيارة التي أجراها مؤخراً على رأس قوة أمنية لبلدية تازربو عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت إليه على يد تنظيم “داعش”.

وناقش الثني أزمة تصريف مياه الأمطار في مدينة بنغازي بعد هطول كميات كبيرة من الغيث النافع على المدينة وما سببه في إغلاق بعض الشوارع وجملة من الملاحظات على عمل وزارة الداخلية وتناول آليات تطوير العمل بها بما يكفل استتباب أمن الوطن والمواطن.



كما بحث الاجتماع عمل الحكومة المؤقتة وقطاعاتها الخدمية في مختلف البلديات بما يكفل تقديم الخدمات المناسبة في مثل هذه الحالات و تجنب وقوع أي منهما مستقبلاً.

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