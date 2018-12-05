اخبار ليبيا الان

ويليامز تناقش مع نواب بنغازي الترتيبات لعقد المؤتمر الجامع مطلع العام المقبل

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمعت نائبة المبعوث الاممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز اليوم الاربعاء بأعضاء من مجلس النواب في بنغازي لبحث آخر المستجدات والتشريعات المنبثقة عن مجلس النواب .

اللقاء ناقش ايضاً بحسب المكتب الاعلامي للبعثة الملتقى الوطني الجامع والترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس والأوضاع المتدهورة في جنوب ليبيا .

يشار إلى أن نائبة المبعوث الاممي قد وصلت يوم أمس الثلاثاء إلى بنغازي وعقدت عدة إجتماعات مع سياسيين ونشطاء ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة ترتيبات انعقاد المؤتمر الجامع مطلع العام المقبل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك