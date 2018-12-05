ويليامز تناقش مع نواب بنغازي الترتيبات لعقد المؤتمر الجامع مطلع العام المقبل

ليبيا – اجتمعت نائبة المبعوث الاممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز اليوم الاربعاء بأعضاء من مجلس النواب في بنغازي لبحث آخر المستجدات والتشريعات المنبثقة عن مجلس النواب .

اللقاء ناقش ايضاً بحسب المكتب الاعلامي للبعثة الملتقى الوطني الجامع والترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس والأوضاع المتدهورة في جنوب ليبيا .

يشار إلى أن نائبة المبعوث الاممي قد وصلت يوم أمس الثلاثاء إلى بنغازي وعقدت عدة إجتماعات مع سياسيين ونشطاء ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة ترتيبات انعقاد المؤتمر الجامع مطلع العام المقبل .

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