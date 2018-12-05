مصرف ليبيا المركزي البيضاء يطالب كافة المصارف التجارية في بنغازي بفتح أبوابها أمام الزبائن

ليبيا – طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري كافة المصارف التجارية العاملة في مدينة بنغازي بفتح أبوابها اليوم الأربعاء وغداً الخميس أمام الزبائن.

بيان الحبري الذي تلقت المرصد نسخة منه جاء بناء على الدور الرقابي والإشرافي المناط بمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون رقم “1” لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.

وأشار الحبري في بيانه إلى أن بعض المصارف قامت بقفل أبوابها واعتباره يوم عطلة نتيجة هطول الأمطار على مدينة بنغازي دون صدور أية تعليمات رسمية بذلك من إدارة المصرف المركزي.

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