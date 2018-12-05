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مصرف ليبيا المركزي البيضاء يطالب كافة المصارف التجارية في بنغازي بفتح أبوابها أمام الزبائن

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري كافة المصارف التجارية العاملة في مدينة بنغازي بفتح أبوابها اليوم الأربعاء وغداً الخميس أمام الزبائن.

بيان الحبري الذي تلقت المرصد نسخة منه جاء بناء على الدور الرقابي والإشرافي المناط بمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون رقم “1” لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.

وأشار الحبري في بيانه إلى أن بعض المصارف قامت بقفل أبوابها واعتباره يوم عطلة نتيجة هطول الأمطار على مدينة بنغازي دون صدور أية تعليمات رسمية بذلك من إدارة المصرف المركزي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يامصرف اسمعني
    دائما نقول لكم ونكرر
    لا نريد لا ناضوري ولا بوخمادة ولاسراج وباشاغا ولا الصور ولا بلعيدالشيخي ولا فرج اقعيم ولا البرعصي ولاغيرهم فكلهم جنود عند المشير لا ردع لا تاجوري لا غيرة
    نبو المشير فقط لا اعريبي ولارفادي لا السموعي لا عبدالله ناكر
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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