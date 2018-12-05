بالصور | شركة الكهرباء تواصل أعمال صيانة خط جهد 220 ك.ف جنوب طرابلس

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء على مواصلة أعمال صيانة خط الجنوب الشرق جهد 220 ك.ف الذي تعرض لأضرار جسيمة خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس والتي تدار بواسطة شركة الأعمال الكهربائية وبإشراف الشركة العامة للكهرباء.

رئيس قسم المتابعة بدائرة الصيانة التنبؤية بإدارة صيانة الجهد الفائق الغربية علي سالم فريفر قال بحسب المكنب الاعلامي التابع للشركة إن العمل جاري على إجراء أعمال صيانة خط الجنوب الشرق حيث تم تنفيذ شد الأسلاك ما يقارب طوله 4500 متر.

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وأوضح أن مشكلة البناء العشوائي تحت مسار الخطوط تعيق سير العمل وتتسبب في تأخر تنفيذ أعمال الصيانة في مواعيدها المحددة، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تشغيل الخط مع نهاية الأسبوع المقبل.



يذكر أن فرقة التوزيع بدائرة مشروع الهضبة قامت قبل البدء في تنفيذ العمل بفصل خط 11 كيلو فولت وذلك من أجل تأمين الموقع.

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