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تفاصيل لقاء وليامز مع الفرجاني

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناقشت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، مع رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، فوزية الفرجاني، البرنامج الإقتصادي والتعريف بالمجلس باعتباره الجهة المعتمدة قانونا في ليبيا لمجتمع رجال وسيدات الأعمال.

وبحث الطرفان خلال اجتماع عقد صباح اليوم، خطوات عمل المجلس والرؤيا الوطنية التى يعمل من خلالها لتأهيل وتنمية وتطوير العجلة الاقتصادية وأهداف البرنامج في توحيد المؤسسات الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى دعم مشاريع الشباب الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار وتطوير العمل المصرفي وبناء اقتصاد يعتمد على مصادر دخل أخرى غير النفط باعتباره سلعة استراتيجية، إضافة للمشروعات التى تسعى لتصنيع وإنتاج من المواد الخام المتوفرة في ليبيا.

كما تم مناقشة التنمية المكانية للمناطق والتعليم والتدريب وأهمية الإصلاحات الإقتصادية، والتأكيد على أهمية الاقتصاد فى خلق الاستقرار ودعمه، إلى جانب دعم أهمية إعادة بناء الاقتصاد على أسس سليمه وعلمية تراعي خدمة المواطن ومصلحته كجزء من مصلحة الوطن أجمع.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • لا وليميز لا غيره
    دائما نقول لكم ونكرر
    لا نريد لا ناضوري ولا بوخمادة ولاسراج وباشاغا ولا الصور ولا بلعيدالشيخي ولا فرج اقعيم ولا البرعصي ولاغيرهم فكلهم جنود عند المشير لا ردع لا تاجوري لا غيرة
    نبو المشير فقط لا اعريبي ولارفادي لا السموعي لا عبدالله ناكر
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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