تفاصيل لقاء وليامز مع الفرجاني

ناقشت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، مع رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، فوزية الفرجاني، البرنامج الإقتصادي والتعريف بالمجلس باعتباره الجهة المعتمدة قانونا في ليبيا لمجتمع رجال وسيدات الأعمال.

وبحث الطرفان خلال اجتماع عقد صباح اليوم، خطوات عمل المجلس والرؤيا الوطنية التى يعمل من خلالها لتأهيل وتنمية وتطوير العجلة الاقتصادية وأهداف البرنامج في توحيد المؤسسات الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى دعم مشاريع الشباب الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار وتطوير العمل المصرفي وبناء اقتصاد يعتمد على مصادر دخل أخرى غير النفط باعتباره سلعة استراتيجية، إضافة للمشروعات التى تسعى لتصنيع وإنتاج من المواد الخام المتوفرة في ليبيا. كما تم مناقشة التنمية المكانية للمناطق والتعليم والتدريب وأهمية الإصلاحات الإقتصادية، والتأكيد على أهمية الاقتصاد فى خلق الاستقرار ودعمه، إلى جانب دعم أهمية إعادة بناء الاقتصاد على أسس سليمه وعلمية تراعي خدمة المواطن ومصلحته كجزء من مصلحة الوطن أجمع.

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