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اجتماع بمصراتة لبحث إيصال الوقود والبضائع للجنوب

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

بحث اجتماع عقد بمصراتة الثلاثاء آلية إيصال الوقود إلى بلديات الجنوب وتأمين الطريق لسيارات نقل المشتقات النفطية، ونقل المواد الغذائية والبضائع.

وعقد الاجتماع بحضور المجلس البلدي مصراتة وآمر المنطقة العسكرية الوسطى وعمداء بلديات المنطقة الجنوبية.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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