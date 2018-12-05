اجتماع بمصراتة لبحث إيصال الوقود والبضائع للجنوب

بحث اجتماع عقد بمصراتة الثلاثاء آلية إيصال الوقود إلى بلديات الجنوب وتأمين الطريق لسيارات نقل المشتقات النفطية، ونقل المواد الغذائية والبضائع.

وعقد الاجتماع بحضور المجلس البلدي مصراتة وآمر المنطقة العسكرية الوسطى وعمداء بلديات المنطقة الجنوبية.

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