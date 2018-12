رُغم هطول الأمطار.. «محافظ البيضاء» يُطالب المصارف في بنغازي بفتح أبوابها

المتوسط:

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، كافة المصارف التجارية العاملة في مدينة بنغازي بفتح أبوابها اليوم الأربعاء وغداً الخميس أمام الزبائن.

وجاء هذا البيان، بناء على الدور الرقابي والإشرافي المناط بمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون رقم “1” لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.

ولفت محافظ مصرف ليبيا، إلى أن بعض المصارف قامت بغلق أبوابها واعتباره يوم عطلة نتيجة هطول الأمطار على مدينة بنغازي دون صدور أية تعليمات رسمية بذلك من إدارة المصرف المركزي

