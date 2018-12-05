اخبار ليبيا الان

الحبري يطالب المصارف بفتح أبوابها أمام الزبائن .

تم النشر منذُ 54 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي – البيضاء الدكتور “علي الحبري” كافة المصارف التجارية العاملة في مدينة بنغازي بفتح أبوابها اليوم الأربعاء وغداً الخميس أمام الزبائن .

وجاءت هذه المخاطبة تأسيساً على الدور الرقابي والإشرافي المناط بمصرف ليبيا المركزي ، بموجب أحكام القانون رقم “1” لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته .

ونوه الحبري في بيانه اليوم الأربعاء إلى أن بعض المصارف قامت بقفل أبوابها ، واعتباره يوم عطلة نتيجة هطول الأمطار على المدينة ، دون صدور أية تعليمات رسمية بذلك من إدارة المركزي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك