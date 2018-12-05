سالفيني: انخفاض أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا بنسبة 93%

أكد وزير داخلية ايطاليا، “ماتيو سالفيني”، الأربعاء انخفاض أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية إلى شواطئ بلاده بنسبة 92% مقارنة بالعام المنصرم.

وأشار “سالفيني” خلال جلسة اللجنة البرلمانية الإيطالية الخاصة بمراقبة تنفيذ اتفاقية “شنغن” إلى أن تدفقات المهاجرين نحو شواطئ إيطاليا سجلت انخفاضا في الستة أشهر الماضية من مطلع يونيو إلى نهاية نوفمبر بنسبة 83% مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن عملية صوفيا لمراقبة الحدود مع ليبيا تقوم بمراقبة الشواطئ الليبية وفق قرار الاتحاد الأوربي، وعمليات تهريب الأسلحة تنفيذا لقرار مجلس الأمن.

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