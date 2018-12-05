قوات الجيش تصادر ثلاث عربات دفع رباعي تستخدم في تهريب المهاجرين بالكفرة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت القوة العسكرية الكفرة عن تمكنها من مصادرة عدد (ثلاث) آليات صحراوية ، كانت تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى دولة ليبيا عبر الحدود الجنوبية .

وقال المتحدث باسم القوة العسكرية الكفرة “مفتاح بوزيد” إن العملية تمت بناءً على التعليمات الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى جميع أُمراء المناطق العسكرية التابعة لها ؛ وذلك من أجل مكافحة التهريب بجميع انواعه، وفرض القانون والأمن في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي الواقع تحت حماية قوات الجيش .

وأوضح بوزيد أن التعليمات صدرت من آمر المنطقة العسكرية الكفرة عميد “بالقاسم الابعج” بمصادرة هذه العربات وطلائها بلون عسكري لتنظم لباقي الآليات التابعة للقوات المسلحة في المنطقة العسكرية الكفرة وتشارك في الدوريات لمطاردة المهربين والمجموعات المسلحة .

وأكد بوزيد أن آمر المنطقة العسكرية أصدر الأوامر بضم أي آلية يتم مصادرتها بشكل رسمي للمنطقة العسكرية وإحالة سائقها للنيابة حسب الإجراءات الأمنية المتبعة للتحقيق معه .

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