المتوسط:

استقبل رئيس مجلس المفوضية الدكتور، عماد السايح، صباح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2018، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ماريا ريبيرو، وذلك في إطار استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاق الوطني القادم.

واستعرض الاجتماع تحضيرات المفوضية لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور وسبل دعم الأمم المتحدة لهذه العملية، وآلية التنسيق بين المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومن بينها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا(UNSMIL)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وذلك لِتفعيل برامج الشراكة في عملية الاستفتاء.

وفي ذات السياق، استقبل «السايح» سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا، آلان بوجيه، وبحثَ الطرفان سُبل دعم المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق، وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها في العالم الديمقراطي.

The post «المفوضية» تُناقش الاستعدادت لإجراء الاستفتاء مع ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية