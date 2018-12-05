اخبار ليبيا الان

وليامز تبحث مع بوجواري سبل فتح مكتب للبعثة الأممية في بنغازي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز اليوم الأربعاء مع عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري.

المجتمعون بحثو بحسب تغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أهمية فتح مكتب للبعثة الاممية في المدينة ودعمها في مجال مكافحة الألغام ومتابعة الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية.

يشار إلى أن نائبة المبعوث الاممي قد وصلت يوم أمس الثلاثاء إلى بنغازي وعقدت عدة إجتماعات مع سياسيين ونشطاء ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة ترتيبات انعقاد المؤتمر الجامع مطلع العام المقبل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك