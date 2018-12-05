وليامز تبحث مع بوجواري سبل فتح مكتب للبعثة الأممية في بنغازي

ليبيا – التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز اليوم الأربعاء مع عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري.

المجتمعون بحثو بحسب تغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أهمية فتح مكتب للبعثة الاممية في المدينة ودعمها في مجال مكافحة الألغام ومتابعة الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية.

يشار إلى أن نائبة المبعوث الاممي قد وصلت يوم أمس الثلاثاء إلى بنغازي وعقدت عدة إجتماعات مع سياسيين ونشطاء ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة ترتيبات انعقاد المؤتمر الجامع مطلع العام المقبل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية