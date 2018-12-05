بلدية سرت تطلق حملة لتنظيف شوارع المدينة

باشرت بلدية سرت حملة نظافة وطلاء شملت الطريق الرئيسي وسط المدينة من جزيرة الزعفران إلى جزيرة أبو هادي، إضافة إلى الطريق الدائري مصرف التجارة والتنمية شارع امراح.

وبحسب منشور للبلدية على الفيسبوك، فإن ذلك يأتي استعدادا للاحتفال بالذكرى الثانية لتحرير مدينة سرت من تنظيم داعش الإرهابي، بعد الدعم الذي قدمته البلدية للشركة العامة للكهرباء لصيانة الإنارة.

هذا وستكون الحملة بداية لمجموعة من الأعمال الخدمية التي سيتم تنفيذها داخل أسوار المدينة من صيانة الطرق والصرف الصحي وصالة مطار سرت الدولي والحدائق وملعب المدينة الرياضية وغيرها الكثير.

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