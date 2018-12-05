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#عاجل.. الناطق باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري: منطقة الكفرة العسكرية ماتزال تطارد الإرهابيين هناك.  

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري: منطقة الكفرة العسكرية ماتزال تطارد الإرهابيين هناك.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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