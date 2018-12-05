وليامز تبحث مع نواب بنغازي الترتيبات الأمنية الجديدة في مدينة طرابلس والجنوب

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية “ستيفاني وليامز” اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع أعضاء من مجلس النواب في مدينة بنغازي لبحث آخر المستجدات والتشريعات المنبثقة عن مجلس النواب .

وبحثت وليامز مع النواب ، الترتيبات الأمنية الجديدة في مدينة طرابلس والأوضاع المتدهورة في الجنوب الليبي .

و‏عقدت نائب الممثل الخاص في مدينة بنغازي‬ عدة لقاءات مع شباب قدموا من مختلف مناطق شرق ليبيا‬، للاستماع إلى رؤاهم حول الملتقى الوطني ، والإطار الدستوري والانتخابات، كما استمعت إلى أولوياتهم فيما يخص المستقبل والحلول الرامية لإنهاء الجمود الراهن .

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