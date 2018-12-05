المهندس المقلة لـــ (وال)  لاصحة لإشاعات انهيار سد وادى القطارة والسدين بحالة ممتازة

بنغازي 05 ديسمبر 2018 (وال) – نفى المدير المسؤول عن سدي وادي القطارة، المهندس صلاح المقلة، صحة الإشاعات التي يتم يتداولها بين بعض المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي ذهبت بالقول عن قرب إنهيار سد وادى القطارة، بسبب استمرار هطول الـمطار على مدينة بنغازي ومحيطها.

هذا وقال المقلة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن سد وادي القطارة يتكون من سدين هما، سد وادي القطارة الرئيسي، وسد وادي القطارة الثانوي، و يقع السد الرئيسي جنوب شرق مدينة بنغازي مسافة أربعين كيلو متر، و السد الثانوي جنوب شرق مدينة بنغازي و يبعد عنها مسافة 30 كيلو متر.

وأوضح المقلة، أن السعة التخزينية للسد الرئيسي 120 مليون متر مكعب و كمية المياه الحالية 2 مليون متر مكعب، والسعة التخزينية للسد الثانوي 7 مليون متر مكعب.

وطمئن المقلة المواطنين بقوله؛ أن كلا السدين في حالة ممتازة، وأن كل ماحدث هو أن السد الثانوي تجمعت فيه كميات كبيرة من المياه أي ازداد منسوب المياه إلى أن وصل للمفيض.

وبين أنه في هذه الحال تخرج كميات المياه الزائدة عن طريق المفيض Overflow، مما سبب في جريان الوادي أسفل السد في منطقة الهواري، وسيدي فرج والقوارشة.(وال – بنغازي) ف و/ س ع

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