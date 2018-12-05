كاجمان يبحث مع البعثة الأممية سبل توفير احتياجات المنطقة الجنوبية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان أمس الأربعاء بماريا دوفالي ريبيريو نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإغاثي UNDP.

كاجمان رحب وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي بريبيريو، مؤكداً على أهمية دور بعثة الأمم المتحدة في التعامل مع المشاكل والصعوبات التي تواجه ليبيا.

وركز على الإسراع في توفير الخدمات العاجلة من مياه وكهرباء وغذاء وكذلك في المجال الصحي والمواصلات وتوفير فرص العمل بالمنطقة الجنوبية.