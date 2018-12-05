كاجمان يبحث مع البعثة الأممية سبل توفير احتياجات المنطقة الجنوبية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان أمس الأربعاء بماريا دوفالي ريبيريو نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإغاثي UNDP.
كاجمان رحب وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي بريبيريو، مؤكداً على أهمية دور بعثة الأمم المتحدة في التعامل مع المشاكل والصعوبات التي تواجه ليبيا.
وركز على الإسراع في توفير الخدمات العاجلة من مياه وكهرباء وغذاء وكذلك في المجال الصحي والمواصلات وتوفير فرص العمل بالمنطقة الجنوبية.
من جهتها أكدت ريبيريو على استعدادها للعمل في المجال الإنساني بما يستجيب للحاجات العاجلة والمهمة للجنوب الليبي، مشددةً على وضع حلول جذرية لمسألة الهجرة والتسلل إلى أطراف ليبيا.
وأوضحت أن هناك برامجين سيبدأ تنفيذهما مع بداية 2019 وهما برنامج الشراكة الاستراتيجية مع ليبيا وخطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا عامة مركزه بالخصوص على الجنوب الليبي، معبرةً عن ارتياحها وسرورها بما تحقق من افتتاح مركز التجمع و المغادرة للمهاجرين والذي ترعاه الأمم المتحدة ووزارة الداخلية بالتنسيق وتشاور مع مكتب عبدالسلام كاجمان.
ومن جانبه استعرض كاجمان الخطط المستهدفة خاصة في حلحلة المشاكل، مشيراً الي الخطة المتكاملة التي قدمت لمشروع إنقاذ وتنمية وتطوير الجنوب الليبي وكذلك مخطط الجيل الثالث في الجنوب.
كما تم خلال اللقاء الاتفاق على التنسيق والتكامل بين مكتب النائب وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تكوين فريق عمل مشترك بتكليف مستشاري النائب بالإضافة إلى الاتفاق على مواصلة التشاور بخصوص الهجرة مع وزارة الداخلية و الخارجية و الشركاء الدوليين برعاية مكتب النائب.
وعبرت ريبيريو عن ارتياحها وسرورها بما تحقق بالأمس من افتتاح مركز التجمع و المغادرة للمهاجرين والذي ترعاه الأمم المتحدة ووزارة الداخلية بالتنسيق والتشاور مع مكتب كاجمان.
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