السراج : حكومة الوفاق تهيئ الظروف لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية العام المقبل

ليبيا – قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والوفد المرافق له اليوم الاربعاء بزيارة مجلس الأمة الكويتي حيث استقبله رئيس المجلس مرزوق علي محمد ثنيان الغانم.

الغانم عبر بحسب المكتب الإعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي عن ترحيبه بزيارة السراج، مؤكداً على العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين الكويتي والليبي.

وأبدى أمله في أن تجتاز ليبيا الازمة الراهنة لتعود عضواً فاعلاً في منظومة العمل العربي المشترك، مقدماً شرحاً لبرامج وآليات عمل المجلس وما يقوم به من دور كجسم تشريعي في الحياة السياسية في الكويت.



اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

من جانبه شكر السراج رئيس مجلس الأمة على حسن الاستقبال، مبدياً اعجابه بحيوية وفاعلية الدور الذي يقوم به المجلس وانتظام جلساته وقدم لمحة عن الوضع السياسي في ليبيا.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني تمهد وتهيأ الظروف لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية العام المقبل وفقا لخطة الامم المتحدة، معرباً عن اهمية الاستفادة من الخبرة الطويلة للمؤسسة التشريعية في الكويت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية