مدير إدارة الأمن المركزي يطالب مكتب الأهداف الحيوية بعدم التدخل في عمل المؤسسات

ليبيا – أجتمع مدير الإدارة العامة للأمن المركزي محمد فتح الله صباح اليوم الاربعاء برئيس وأعضاء مكتب الأهداف الحيوية بالإدارة.

فتح الله حرص بحسب المكتب الاعلامي لداخلية الوفاق على إعلام أفراد الادارة بضرورة التقيد بالضبط والربط ورفع أقصي درجات الإستعداد وأخذ الحيطة والحذر ، داعياً اياهم إلى أداء المهام الموكلة لهم بالشكل المطلوب.

وشدد فتح الله على عدم التدخل في عمل المؤسسات التي يقومون بحمايتها وعلى ضرورة الالتزام بالقيافة وغطاء الرأس لأعضاء هيئة الشرطة ، لإظهار هيبة رجال الأمن والصورة المثلى لأفراد الداخلية ، مشيراً إلى أن هذا المكتب هو العمود الفقري للإدارة.

وتم أيضاً خلال الإجتماع مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمكتب وإيجاد الحلول الجذرية وتوفير الإمكانيات له باعتباره أحد المكاتب الحساسة بالإدارة العامة للأمن المركزي.

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