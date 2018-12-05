سفير الاتحاد الأوربي يلتقي مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في طرابلس

ليبيا – زار سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا صباح اليوم الاربعاء الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لداخلية الوفاق في طرابلس وكان في استقباله مدير الإدارة وسام بن جامع .

بن جامع أكد بحسب المكتب الاعلامي لداخلية الوفاق على أن الإدارة وضعت ترتيبات وخطة أمنية لحماية المقار والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وقال بأنه من مهام الإدارة تأمين كافة المقار والبعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا وحمايتها ، مشيراً إلى أن الوضع الأمني يشهد تحسن ملحوظ مما يخلق أجواء ملائمة لعمل البعثات الدبلوماسية واستئناف عملها من دخل الأراضي الليبية.

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