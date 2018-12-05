عاجل.. الناطق باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري:سيتم افتتاح مركز تدريب سبها العام للقوات المسلحة. 

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري: سيتم افتتاح مركز تدريب سبها العام للقوات المسلحة.
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صحيفة العنوان الليبية
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