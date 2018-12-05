دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث مع وزير الداخلية عمل الوزارة ومختلف القضايا التي تخص عملها وعمل الحكومة المؤقتة

قرنادة 05 ديسمبر 2018 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني سير عمل وزارة الداخلية والأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد خاصة في تازربو وذلك خلال اجتماع عقده الثلاثاء مع معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وأطلع معالي الوزير دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس في منطقة قرنادة على نتائج الزيارة

التي أجراها مؤخرا على رأس قوة أمنية لبلدية تازربو عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت إليه على يد تنظيم داعش.

وناقش دولة الرئيس مع معالي الوزير أزمة تصريف مياه الأمطار في مدينة بنغازي بعد هطول كميات كبيرة من الغيث النافع على المدينة وما سببه في إغلاق بعض الشوارع.

وناقش الاجتماع جملة الملاحظات على عمل وزارة الداخلية وتناول آليات تطوير العمل بها بما يكفل استتباب أمن الوطن والمواطن.

وبحث الاجتماع عمل الحكومة المؤقتة وقطاعاتها الخدمية في مختلف البلديات، بما يكفل تقديم الخدمات المناسبة في مثل هذه الحالات و تجنب وقوع أي منهما مستقبلا. (وال – قرنادة) ع ع

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