اسطاعت قوات الأمن المصرية من إحباط تسلل 20 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم.

حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة مصر إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وبحسب مصادر إعلامية مصرية فإن اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح تلقى إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ على 20 متهماً، تم ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود بطريقة غير شرعية إلى ليبيا، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائياً وسياسياً وعرضهم على النيابة المختصة.

The post مصر مُستمرة في كبح جماح التسلل إلى ليبيا عبر السلوم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

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