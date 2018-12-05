الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة تصرف شحنة طبية لانتلات البيضان ومستشفى سلوق

قامت إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة، بصرف شحنة من المحاليل والمستلزمات الطبية لإدارة الخدمات الصحية انتلات البيضان.

وبحسب المكتب الإعلامي بجهاز الإمداد، اليوم، فقد تم صرف شحنة أخرى من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفى سلوق القروي.

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