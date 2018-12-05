دولة رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا تقابليا مع معالي رئيس ديوان المحاسبة

قرنادة 05 ديسمبر 2018 (وال) – إجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبد الرحمن الثني زيارة إلى مقر ديوان المحاسبة أجرى خلالها اجتماعا بمعالي رئيس الديوان الدكتور عمر عبدربه صالح وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والأجهزة الرقابية.

وناقش دولته خلال الاجتماع مع معالي رئيس الديوان والذي حضره السادة مديروا الإدارات والأقسام والفروع بديوان المحاسبة إضافة إلى معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، ورئيس الهيئة العامة للموصلات والنقل، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء، ورئيس لجنة الأزمة بالجنوب، والناطق الرسمي باسم الحكومة.

وتناول الاجتماع طرح العديد من المواضيع والملفات المهمة من أجل وضع حلول لها، وذلك لتذليل الصعوبات التي قد تعترض بعض الملفات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لتذليل الصعوبات التي تواجة الحكومة والأجهزة الرقابية، لافتا إلى أن الحكومة متعاونة لأبعد حد مع الجهات الرقابية.

وشدد دولته على ضرورة التنسيق المستمر خصوصا في الملفات العاجلة التي تتطلب انجازا سريعا خاصة فيما يمس حياة المواطن. (وال – قرنادة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال