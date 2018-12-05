المسماري: أكثر من 2400 جندي تستعد المؤسسة لتخريجهم

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري أن إدارة التدريب العسكري تستعد لتخريج أكثر من 2000 جندي، خلال حفل تكريم كبير جدا ستشهده الأيام القادمة، مضيفا في الوقت نفسه أن 2400 جندي شاركوا في اختراق الضاحية في بنغازي الأيام الماضية.

وأوضح المسماري في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن قوات الجيش الوطني ما تزال تطارد فلول داعش الإرهابية في منطقة الكفرة، وأن الجيش الوطني لا يسعى إلى السلطة وإنما الدفاع عن ليبيا.

وفي الشأن السياسي، أشار الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني إلى أن المؤسسة العسكرية مع المؤتمر الجامع في يناير ومع الانتخابات في الربيع القادم، ولكنها لن نسمح بتغيير المفردات في هذه النتائج السياسية، مضيفا أن القيادة العامة للجيش الوطني أيّدت المؤتمر الجامع لأنه جاء بتوقيت زمني واضح.

وذكر الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، خلال المؤتمر الصحفي أن ثروات ليبيا ما تزال معرضة للنهب والسرقة، وأن هناك جهات خارجية تُنقّب عن الذهب والعبث باليورانيوم وسرقة الثروات البحرية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية