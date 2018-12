استعداداتٌ في ترهونة لانطلاق حملة التطعيمات

عقدت إدارة الخدمات الصحية ترهونة اجتماعًا الثلاثاء لمناقشة وضع آلية تنفيذ حملة التطعيمات التي ستبدأ السبت الـ8 من ديسمبر الجاري في كافة المراكز وتستهدف الأطفال من عمر يوم واحد حتى 15 سنة.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية بترهونة في تصريح لوكالة الانباء الليبية إن الاجتماع جاء للتنسيق بين كل المراكز الصحية في ترهونة والبالغ عددها 20 مركزا لانجاح الحملة.

وأضاف الشيباني أن الحملة تستهدف 65 ألف طفل في مدينة ترهونة من عمر يوم واحد وحتى 15 عامًا، موضحًا أن كل التطعيمات المستهدفة متوفرة بالمراكز.

