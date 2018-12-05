المبعوث الأوروبي بليبيا يؤكد التزام أوروبا لبناء شراكة قوية مع المؤسسات الموحدة

شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ألن بوجيا، على التزام الاتحاد الأوروبي الثابت ببناء شراكة قوية مع المؤسسات الليبية الموحدة، والعمل من خلال البعثة مع جميع الليبيين في جميع المناطق.

وصدرت هذه التصريحات لبوجيا في بيان نشرت البعثة الأوروبية عقب الاجتماع المطول الذي عقده مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر أمس الثلاثاء في منطقة الرجمة شرق بنغازي، لمناقشة مختلف جوانب الوضع في البلاد، بما في ذلك الوضع الأمني والجهود المبذولة للمضي قدماً بالعملية السياسية.

وأعرب بوجيا، عن أمله في توسيع حضوره في جميع أنحاء ليبيا خلال الأشهر المقبلة، مجددا تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لخطة عمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، الرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم لحالة الجمود الراهنة.

كما اجتمع المبعوث الأوروبي لدى ليبيا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر عمران بوجواري، لاستعراض الحالة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التقدم المحرز في المشاريع التنموية التي يمولها الاتحاد الأوروبي في المدينة.

وسبق زيارة السفير ألن بوجيا إلى بنغازي، اجتماعا عقده الإثنين الماضي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بطرابلس، وشدد الأخير خلاله على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والترسيخ لمرحلة دائمة، والوقوف بموقف واضح بشأن الدستور والانتخابات.

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