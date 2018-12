كيف سيدعم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عملية الاستفتاء على الدستور؟

التقى رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح صباح اليوم الأربعاء مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ماريا ريبيرو، وذلك في إطار استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاق الوطني القادم.

حيث استعرض الاجتماع تحضيرات المفوضية لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور وسبل دعم الأمم المتحدة لهذه العملية، وآلية التنسيق بين المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومن بينها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك لتفعيل برامج الشراكة في عملية الاستفتاء.

هذا واستقبل السايح سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا آلان بوجيه وبحث الطرفان سبل دعم المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق، وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها في العالم الديمقراطي.

