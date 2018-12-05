وكيل الصحة يحمّل إدارة مستشفى طرابلس مسؤولية سوء الخدمات، ويعد بإحالة المخالفين للتحقيق

حمّل وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني محمد هيثم، إدارة مستشفى طرابلس المركزي مسؤولية سوء الخدمات التي يقدمها قسم الإسعاف بالمستشفى، مؤكدًا أن الوزارة ستشكل لجنة للإشراف المباشر على تسيير القسم بعد إحالة المخالفين للتحقيق.

وقال هيثم، إن الوزارة ستتخذ جملة من الإجراءات حيال الإهمال الكبير الذي لاحظه خلال زيارته المفاجئة للقسم التي أجراها عند الساعة الثانية عشر والنصف من منتصف ليلة البارحة، بحسب ما نشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة، أن وكيل وزارة الصحة توجه إلى مستشفى طرابلس فور عودته إلى ليبيا قادما من اﻷردن في زيارة رسمية أجراها رفقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وأضاف محمد هيثم، أن إجراءات أخرى حازمة واستثنائية في طريقها إلى التنفيذ وستطال كل مرافق الخدمات الصحية العامة، مؤكدا أنه سيتم إحالة عدد كبير من المرضي الموجودين داخل القسم إلى عدد من المصحات الخاصة نظرًا لسوء أحوالهم الصحية، فيما سيحال البعض الآخر إلى دولة تونس لتعذر علاجهم في ليبيا.

وأصدر هيثم، تعليمات عاجلة لتشكيل لجنة أزمة تضم في عضويتها إدارات من وزارة الصحة تشمل (القانونية والتفتيش والمتابعة والمشروعات والشؤون الطبية) إلى جانب إدارة المستشفى، لتتولى مهمة فصل قسم الإسعاف إداريا والنظر في أداء إدارة المستشفى.

وشملت هذه التعليمات استحداث قسم صيانة خاص بأقسام الحوادث، وتخصيص عهدة مالية خاصة بالصيانة الدورية اليومية والإشراف على تسيير القسم إلى حين استعادة القدرة السريرية له.

كما ستتولى لجنة الأزمة المشكلة من وكيل وزارة الصحة تنفيذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وفق التشريعات النافذة بما يضمن تنفيذ كل الإجراءات حول قسم الإسعاف بمستشفى طرابلس المركزي.

وكان وكيل وزارة الصحة قد أصدر تعليماته في الرابع من نوفمبر الماضي لإجراء أعمال صيانة جذرية وشاملة لقسم الإسعاف بمستشفى طرابلس المركزي، ومن المتوقع افتتاح القسم بتجهيزات كاملة وحديثة خلال الأيام القادمة.

وقد جهزت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني القسم بكل ما يحتاجه من مستلزمات طبية وأجهزة شملت أجهزة كي جراحي وأسّرة عناية وأجهزة أشعة ومضخات أدوية، وفق ما ذكرت على صفحتها في “فيسبوك”.

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