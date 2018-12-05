جملة من الملفات على طاولة الثني وهيئة الرقابة الإدارية

ناقش رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد السلام الحاسي، مجموعة من المواضيع والملفات التي تقف عائقا أمام تنفيذها، وذلك بهدف العمل على تذليلها.

وبحسب منشور للحكومة على الفيسبوك، فقد أكد الثني، على أن الاجتماع الذي عقد، الإثنين، يأتي لتذليل الصعوبات التي تواجة الحكومة والأجهزة الرقابية، لافتا إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير كافة الإمكانيات لجميع الأجهزة من خلال الميزانية العامة، وحسب الاحتياجات التي تحددها تلك الجهات.

وأعرب عن أمله في الخروج ببعض الحلول لبعض المشاكل، لافتا إلى أنها لن تحل بالمراسلات والعمل الروتيني، مشيرا إلى أن أعمال الحكومة خلال الفترة الماضية كان يشوبها بعض القصور، مع وجود بعض الأخطاء غير المقصودة والتي كان الغرض منها إيجاد حلول مستعجلة لمشاكل المواطن.

هذا وقد حضر الاجتماع مديرو الإدارات والأقسام والفروع بالهيئة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، ورئيس الهيئة العامة للموصلات والنقل، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء، ورئيس لجنة الأزمة بالجنوب، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء، ومدير الإدارة القانونية برئاسة مجلس الوزراء، ومدير مكتب وزير الخارجية.