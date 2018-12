السراج يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي الوضع السياسي والأمني في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، رفقة سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا بيتر بودي، وبحضور وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء يأتي في إطار علاقة التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة ليبيا.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وجدد الوزير الأمريكي التزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني مشيدًا بما تقوم به من جهود لتحقيق الأمن وانعاش الاقتصاد، والتزامها بمحاربة الإرهاب، وفق قوله.

هذا وأبدى بومبيو ترحيبه بتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجالات متعددة والتي ستشهد تقدماً ملحوظاً الفترة القادمة.

كما تطرق الاجتماع إلى الوضع السياسي الراهن حيث أكد السراج ترحيبه بالجهود الدولية لانجاح المسار الديمقراطي ودعم الاستقرار محذراً في الوقت ذاته من ضرورة وقف التدخلات السلبية من بعض الدول والتي يستفيد منها المعرقلين لاطالة أمد الأزمة، حسب تعبيره.



وأشار رئيس المجلس الرئاسي أن هناك تحديات تحتاج إلى جهد وصدق جميع الأطراف وموقف دولي موحد يدعمها.

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده الكامل لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة وجهوده والتي أعلن فيها عقده لملتقى وطني جامع في يناير المقبل وإتمام الاستحقاق الدستوري والوصول إلى الانتخابات بحلول ربيع العام المقبل.



