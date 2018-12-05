أمطار غزيرة ببنغازي تؤدي إلى زيادة منسوب المياه بوادي القطارة

تشهد مدينة بنغازي وضواحيها منذ يوم الأحد الماضي سقوط أمطار بكميات غزيرة لم تشهد المدينة مثيلها منذ سنوات، تسببت في زيادة منسوب المياه في العديد من المناطق بالمدينة مما أدى إلى إغلاق بعض شوارعها.

هذه الأمطار دفعت الحكومة المؤقتة الموازية بالبيضاء إلى إعلان عطلة رسمية في جميع الدوائر الحكومية ببلدية بنغازي لهذا الأربعاء وغدا الخميس، مؤكدة جاهزية فرق الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ ووحدات الأمن للتدخل في حال حدوث أي طارئ.

إجلاء العائلات وتعليق الرحلات

وتعرضت عدة مناطق بغرب وجنوب غرب بنغازي لارتفاع في كمية منسوب المياه، مما دفع أهالي هذه المناطق إلى مغادرة منازلها بمساعدة فرق الهلال الأحمر ومفوضية الكشافة، وذلك بسبب سيول وادي القطارة الذي يمر عبر تلك المناطق، من بينها منطقة الرجمة وجردينة والهواري وبوصنيب وقاريونس وغيرها.

كما طالت سيول وادي القطارة مطار بنينا الدولي ومناطق أخرى، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها شرق البلاد منذ أيام، مما أجبرت إدارة المطار على إعلان تعليق الرحلات لهذا اليوم إلى حين حل المشكلة.

وانطلقت نداءات عاجلة من مواقع التواصل الاجتماعي لكل الأهالي الذين يقطنون قرب وادي القطارة لمغادرة منازلهم وأخذ الحيطة والحذر لخطورة السيول المنهمرة من الوادي.

وأعلنت مديرية أمن بنغازي، عن رفع حالة التأهب القصوى بمنطقة وادي القطارة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، مؤكدة أن ارتفاع منسوب المياه بتلك المنطقة قد يؤدي إلى فتح بعض صمامات السد لتخفيف الضغط، مطالبة المواطنين القاطنين على أطراف الوادي بأخذ الحيطة والحذر تلافيا لأية حوادث بسبب فتح صمامات السد.

وادي القطارة

ويقع وادى القطارة بمنطقة الرجمة، ويمتد إلى منطقة قاريونس غرب بنغازي ويبعد عن وسط مدينة بنغازي حوالى 40 كيلومتر، ويوجد في هذا الوادي سد كبير اسمه (سد وادي القطارة) وداخل الوادي توجد كهوف كبيرة بها مياه تنقط من السقف منذ زمن بعيد صيفا وشتاء ومن هنا أتت تسمية وادي القطارة.

ويعد سد وادي القطارة سد مائي يقع في وادي القطارة على بعد 33 كيلومتر شرق مدينة بنغازي، وتم وضع مخطط لإنشاء السد بعدما قامت الفيضانات المحلية بتدمير بعض أجزاء المدينة في أعوام 1938 و1954، وأيضًا كان مستهدفًا من إنشائه تنظيم عمليات الري والزراعة وتوفير المياه، وبدأت عمليات البناء في السد عام 1968 وانتهت في عام 1971.

وفي عام 1979 قامت الفيضانات الشديدة بتدمير السد مرة أخرى، وتمت عمليات لإعادة تأهيل وإصلاح السد الرئيسي وتم استبدال السد الثانوي في الفترة بين عامي 2000 و2004 وكانت تكلفة الإصلاحات تقدر بحوالي 30 مليون دولار، ويقدر ارتفاع سد وادي القطارة الرئيسي بنحو سبعة أمتار.

توقعات الجوية السائدة

ومازالت تتأثر اليوم الأربعاء مناطق الشمال الشرقي بمؤخرة منخفض جوي مصحوب بسقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض المناطق مع زوابع رعدية هذا اليوم وانقشاع للسحب الممطرة هذه الليلة، وفق توقعات حالة الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار المركز في نشرته الجوية التي نشرها على موقعه الرسمي اليوم، إلى أن فرصة سقوط أمطار ستستمر إلى يوم غد الخميس على أقصى مناطق الساحل الشرقي من طبرق حتى امساعد، مع درجات حرارة منخفضة ورياح نشطة أحيانا على المناطق الساحلية.

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