المتوسط:

أكدت وكالة اكي الايطالية نقلا عن مصادر برئاسة الوزراء الايطالية، ” أن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي سيلتقي صباح غد الخميس المشير خليفة حفتر المتواجد في روما حاليا”.

وكانت وسائل إعلام إيطالية وليبية قد تحدثت عن اجتماع آخر للمسئول العسكري الليبي، المعين من مجلس النواب في طبرق “قائداً عاماً للجيش الليبي”، مع السفير الأمريكي لدى تونس، ومسئول إدارة واشنطن بشأن الملف الليبي، دانيال روبنستين.

وتأتي هذه الزيارة، التي لم يُعلن عنها بصفة رسمية، بعد ثلاثة أسابيع من القمة المصغرة، التي شارك فيها حفتر على هامش مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الماضي.

The post ” حفتر ” يلتقي رئيس الوزراء الايطالي غدا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية