السراج: يجب وقف التدخلات السلبية من بعض الدول لإطالة الأزمة الليبية

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، خلال لقائه وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، بضرورة وقف التدخلات السلبية من بعض الدول والتي يستفيد منها المعرقلين لإطالة أمد الأزمة الليبية.

وعقد السراج لقاء مع مايك بومبيو أمس الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، في إطار علاقة التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة الوضع السياسي الراهن في البلاد، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم.

وحضر الاجتماع من الجانب وزير الخارجية المفوض محمد سيالة ومستشار رئيس المجلس الرئاسي طاهر السني، في حين حضر من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا بيتر بودي، حيث عقد الجانبين اجتماعاً تناولا فيها العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

ورحب السراج، بالجهود الدولية لإنجاح المسار الديمقراطي ودعم الاستقرار في ليبيا، معبرا عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية ولموقفها الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أن هناك تحديات تحتاج إلى جهد وصدق جميع الأطراف وموقف دولي موحد يدعمها.

وعرض السراج، لمحة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه مؤخرا لتصحيح التشوهات في النظامين الاقتصادي والنقدي، إضافة إلى مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت في العاصمة طرابلس ومحيطها وستشمل لاحقا المدن الليبية الأخرى.

وأبدى رئيس المجلس الرئاسي، تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية مع استمرار التعاون في مكافحة الاٍرهاب وضرب بؤره أينما وجدت، على حد قوله.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بدعم حكومة الوفاق الوطني، مشيدا بما تقوم به من جهود لتحقيق الأمن وإنعاش الاقتصاد، والتزامها بمحاربة الإرهاب، مبديا ترحيبه بتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجالات متعددة والتي ستشهد تقدماً ملحوظاً الفترة القادمة.

وفِي هذا السياق أكد مايك بومبيو دعم بلاده الكامل لخطة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة وجهوده، والتي أعلن فيها عقده لملتقى وطني جامع في يناير المقبل وإتمام الاستحقاق الدستوري والوصول إلى الانتخابات بحلول ربيع العام المقبل، حسب قوله.

وأكد بومبيو في نهاية اللقاء، أن بلاده ستعمل على دعم البرامج الإصلاحية وتقديم المساعدة للیبیا من أجل تلبیة الاحتیاجات الأساسية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد، منوها إلى أنه سيتم في هذا الإطار تحديد لجان فنية لترتيب لقاءات مشتركة في مجال النفط والطاقة، ودراسة المشاريع الممكنة لدعم البنیة التحتیة وإعادة الإعمار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد وصل رفقة الوفد المرافق له إلى بروكسل مساء الإثنين الماضي قادما من العاصمة الأردنية عمّان، التي اختتم زيارته رسمية إليها واستمرت ليومين، التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله ابن الحسين وأجرى الطرفين محادثات شاملة حول البلدين.

وعقد فائز السراج في بروكسل اجتماعات عدة مع بعض الأطراف الدولية من بينها لقاء الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستلوتنبيرغ.

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