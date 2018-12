بالتعاون مع الحرس البلدي.. مركز رقابة الأغذية والأدوية يواصل «الحملة الوطنية لحماية المستهلك»

jQuery( document ).ready(function() {

ضمن الحملة التي أطلقها مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية تحت شعار «الحملة الوطنية لحماية المستهلك» تواصل الدوريات العاملة بجميع فروع ومراكز الحرس البلدي يرافقهم الفنيين بالمركز ومفتشي مكاتب الاصحاح البيئي بالعاصمة طرابلس وعدد من المدن والمناطق الأخرى.

وتهدف الحملة للقيام بحملات على جميع المناشط التجارية والخدمية والحرفية، تم خلالها ضبط كميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات وغيرها من المخالفات الصحية التي تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المواطن، بحسب ما ذكر المركز.

من جانبه أكد العقيد عبد العزيز محمد مدير إدارة الحرس البلدي طرابلس الكبرى أن الحملات المتواصلة للأجهزة أسفرت على تسجيل مخالفات في كل ما له علاقة بالغذاء والدواء في السوق المحلي .

وأوضح عبد العزيز في تصريح تلفزيوني أن رجال الحرس البلدي والرقابة على الأغذية والأجهزة المساندة ضبطوا عمليات تزوير في الصلاحية لكثير من البضائع والسلع والأدوية وحليب الأطفال مخزنة داخل مخازن غير صالحة للتخزين ولاتتوفر فيها ابسط الشروط الصحية .

كما دعا عبد العزيز المواطنين إلى التعاون مع الحرس البلدي بالإبلاغ عن أية مخالفات أو تسجيلهم ملاحظات عند اقتنائهم لمواد أو سلع من المحلات التجارية والصيدليات خاصةً، موضحًا أن الكثير من هذه السلع تم استيرادها عن طريق الاعتمادات الرسمية وتركت في المخازن حتى انتهاء صلاحيتها.

وأكد عبد العزيز أنه قد تم خلال الحملات قفل العديد من المحلات والصيدليات والعيادات الخاصة لمخالفتها للشروط الصحية، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة وقد وضعت خطط تنسيقية بين كل الأجهزة للقضاء على كل المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها ضعاف النفوس، حسب تعبيره.

هذا قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة الجهات الضبطية ولجنة الأزمة بمنطقة سوق الجمعة بمدينة طرابلس بجولة تفتيشية الأربعاء على المقاهي بطريق أبو ستة.

كما رفض المركز برفض شحنة موادٍ غذائية دجاج كامل وافخاذ دجاج مجمدة وبدون علامة تجارية.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية أن الكمية التي تم رفضها تقدر بـ6688 صندوق مصدرة من أوكرانيا عن طريق ميناء مصراتة وأن أسباب الرفض بسبب الكشف الظاهري لمحتوى الشحنة تم ملاحظة التغير في اللون والرائحة المنبعثة كريهة.

إلى ذلك قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي سهل الجفارة بزيارة للمحال التجارية والصيدليات والمقاهي والمدارس بالمنطقة الواقعة بالحدود الإدارية بالمنطقة.

كما قام مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب الجبل الغربي رفقة أعضاء الحرس البلدي غريان بجولة تفتيشية على المخابز داخل مدينة غريان حيث وجدت بعض المخالافات المتمثلة في عدم إرتداء الزي المناسب، وعدم وجود شهائد صحية لبعض من العمالة الوافدة وتمت إحالتهم للتحاليل، وعدم التقيد بالنظافة العامة.

وبناء على هذه المخالفات قام أعضاء الحرس البلدي غريان بإقفال أحد المخابز بالشمع الأحمر ومخالفة المخابز الأخرى.

