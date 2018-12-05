لجنة انتخابات البلديات تعلن انتهاء ولاية 76 مجلسا بلديا في 2018

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن انتهاء 76 مجلسا بلديا من مختلف أنحاء ليبيا، ولايته القانونية خلال العام 2018.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الأربعاء، طريقة تسجيل الناخبين في انتخابات المجلس البلدي، وذلك بإرسال رسالة نصية إلى الرقم (11711) من شركتي ليبيانا أو المدار، مرفقة بالرقم الوطني ثم (#) ثم رقم المركز الانتخابي.

وقد أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن فتح باب تسجيل الناخبين للبلديات منتهية ولايتها القانونية ابتداء من يوم 12 من شهر ديسمبر الجاري.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، قد اعتمد في العاشر من الشهر الماضي لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.

وأشرفت اللجنة المركزية خلال العام الجاري على إجراء الاستحقاق الانتخابي في بلديتي بني وليد ودرج التي جرت في 15 سبتمبر الماضي، كما نجحت اللجنة قبل ذلك في إجراء أول انتخابات بلدية لمدينة الزاوية في منتصف مايو 2018.

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