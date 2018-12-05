توقعات حالة الطقس والبحر ليوم غدا الخميس 5 ديسمبر 2018 في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس و الارصاد في نشرة جوية صادرة حول حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الخميس أن تشهد الاجواء استمرار إحتمال سقوط بعض الامطار الخفيفة على مناطق الشمال الشرقي والخليج كما يتوقع خبراء الطقس هطول أمطار متفرقة صباح الجمعة على مناطق الشمال الغربي.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم الغد الخميس 5 ديسمبر 2018:

بحسب النشرة يشهد الطقس في مناطق الشمال الغربي سماء صافية إلى ظهور بعض السحب وتتكاثر مساء غدا الخميس مع احتمال سقوط امطار متفرقة صباح يوم الجمعة، الرياح غربية خفيفة الي معتدلة السرعة درجات الحرارة معتدلة بحيث تتراوح مابين 20 إلى 21 درجة ولاتتجاوز 18 درجة على مرتفعات الجبل الغربي ويتوقع عودة الامطار على اغلب هذه المناطق من يوم الجمعة باذن الله.

فيما يشهد طقس مناطق الخليج والشمال الشرقي سماء قليلة السحب مع احتمال سقوط بعض الامطار الخفيفة والمتفرقة الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة درجات الحرارة معتدلة ومائلة إلى الانحفاض على مدن الجبل الاخضر بحيث تتراوح مابين 18 إلى 20 درجة ولاتتجاوز 14 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

ووفقا للنشرة يشهد طقس مناطق الوسط والجنوب بقاء الاجواء مستقرة مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب الرياح حفيفة إلى معتدلة السرعة درجات حرارة تتراوح مابين 20 إلى 22 درجة.

حالة البحر

فيما تكون حالة البحر على الساحل الممتد من راس جدير إلى سرت سيكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.75 إلى 1.25 متر درجة حرارة سطح البحر من 21 إلى 22 درجة مئوية والرؤية جيدة.

وتشهد حالة البحر في ساحل الخليج والساحل الشرقي حيث يبقي البحر قليل الاضطراب إلى مضطراب خاصة على اقصى الساحل الشرقي ارتفاع الموج يتراوح مابين 1.50 إلى 2.50 متر درجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية والرؤية جيدة. والله اعلم